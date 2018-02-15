14:00 15 февраля 2018 5

Редакция предложила читателям угадать афишу кинофильма Фото из группы «Я твой журнал» Ялуторовск/Заводоуковск» в социальной сети «ВКонтакте»

Необычным образом решили поздравить жителей тюменских городов в редакции местного журнала. На страницах издания «Я твой журнал», который распространяется на территории Ялуторовска и Заводоуковска, появился фотоколлаж, где его сотрудники выступают в образе солдат Великой Отечественной войны. Единственный мужчина стоит в центре кадра и вооружен пистолетом-пулеметом, в котором узнается так называемый «Шмайссер». В те времена это оружие стояло на вооружении вермахта.

Оригинальная афиша фильма 2015 года Фото из группы «Я твой журнал» Ялуторовск/Заводоуковск» в социальной сети «ВКонтакте»

Редакция предлагает читателям угадать афишу кинофильма, которую они попытались воссоздать. В фотоколлаже жительница Ялуторовска узнала экранизацию повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» 2015 года.

«Понятно, что ребята без задней мысли решили покреативить и скопировали афишу популярного фильма. Но надо же было додуматься именно эту картинку взять! В контексте оригинала вопросов к оружию не возникает, но в случае с поздравлением редакции это выглядит странно», — поделился с «URA.RU» один из жителей Ялуторовска.