Главе самого коррупционного района Челябинской области изменили приговор

14:13 15 февраля 2018 3

Вадиму Закирову уменьшили срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главе Кунашского района Вадиму Закирову. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, 14 февраля, в среду, было завершено рассмотрение апелляции Закирова и предпринимателя Александра Оппермана. Экс-главе уменьшили срок наказания на два месяца.

Приговором Кунашаского райсуда в июне 2017 года Закиров был приговорен к 9 годам в колонии строгого режима и выплате 7 млн рублей штрафа за получение крупных взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) и мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение требовало 15 лет строгого режима и штрафа в 14 млн рублей. На имущество Закирова наложен арест на сумму в 11 млн рублей. Александра Оппермана осудили на 5 лет условного срока с выплатой штрафа в 500 тыс. рублей.

Областной суд исключил из приговора квалифицирующий признак — получение взятки через посредника, снизив ему наказание на два месяца. С 9 лет до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному уменьшен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности с 5 до 4 лет, штраф оставлен без изменения. Приговор Опперману оставлен без изменения.

Приговор районного суда обжаловали государственный обвинитель, Закиров и его адвокат. Прокурор настаивал на отмене действующего приговора и вынесении нового. Адвокат просил оправдать своего подзащитного по всем статьям, кроме мошенничества, при этом уменьшить размер содеянного по предъявленному обвинению.

Поводом для первого уголовного дела Закирова стал аудит покупки помещения для детского сада. Выяснилось, что за здание переплатили, а сам объект непригоден для дошкольного учреждения. Вадим Закиров сразу же признал свою вину в махинациях с покупкой детского сада в райцентре. Он поспешил сложить с себя полномочия главы района и даже возместил ущерб бюджету, рассчитывая, что его выпустят из СИЗО под домашний арест. Но на него дали показания местные предприниматели и было возбуждено дело о взятках.

За арестом Вадима Закирова последовала целая серия уголовных дел в отношении местных чиновников. Сам район по рейтингам прокуратуры был признан самым коррупционным.