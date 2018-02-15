Бутман и Тимати приедут в челябинский штаб Путина

Тимати, возможно, выступит в челябинском штабе Путина
Саксофонист Игорь Бутман и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) посетят избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Челябинске. Здесь они пообщаются с волонтерами, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь штаба Наталья Мещерикова.
Джазового музыканта Игоря Бутмана ждут в ближайшие выходные, 17—18 февраля, когда в Челябинске пройдет организованный им третий международный «Фестиваль музыкального юмора» с участием артистов из России, Франции и Канады. Тимати прилетает в Челябинск на концерт 12 марта. Но договоренности о визите рэпера в штаб пока еще не достигнуты, ведутся переговоры.
И Игорь Бутман, и Тимати являются доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина. Выборы пройдут 18 марта.