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Главные новости Челябинской области
15:11  15 февраля 2018 1

Бутман и Тимати приедут в челябинский штаб Путина

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
Тимати, возможно, выступит в челябинском штабе ПутинаФото: Алексей Колчин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Саксофонист Игорь Бутман и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) посетят избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Челябинске. Здесь они пообщаются с волонтерами, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь штаба Наталья Мещерикова.

Джазового музыканта Игоря Бутмана ждут в ближайшие выходные, 17—18 февраля, когда в Челябинске пройдет организованный им третий международный «Фестиваль музыкального юмора» с участием артистов из России, Франции и Канады. Тимати прилетает в Челябинск на концерт 12 марта. Но договоренности о визите рэпера в штаб пока еще не достигнуты, ведутся переговоры.

И Игорь Бутман, и Тимати являются доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина. Выборы пройдут 18 марта.

Сергей Леонов
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