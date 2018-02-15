В России отменят футбольные матчи из-за выборов президента

16:56 15 февраля 2018 1

Полиция рекомендовала играть в другие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре матча чемпионата России по футболу, запланированные на 18 марта, не состоятся, так как в этот же день в стране будут проходить президентские выборы. О переносе встреч на другие даты организаторов попросили полицейские главки субъектов РФ и руководители регионов.

Дело в том, что силовики, которые участвуют в охране массовых мероприятий, в этот день будут обеспечивать порядок на избирательных участках. Изменения коснутся встреч: ПФК ЦСКА — «Амкар», «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо-Москва» и «Рубин» — «Спартак-Москва», сообщили «URA.RU» в пресс-службе РФПЛ.

Как уже писало «URA.RU», меры контроля за чистотой и прозрачностью выборов президента будут беспрецедентны: в них задействуют около 100 тысяч независимых наблюдателей, объединенных в сеть «Национального общественного мониторинга».