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Главные новости Пермского края
16:33  31 января 2018 0

Бывший министр спорта Прикамья покинул «Амкар», проработав всего три недели

Павел Лях министр спорта Пермь, Павел Лях
Возвращение Павла Ляха в большой спорт сорвалосьФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр спорта Прикамья Павел Лях, в отношении которого ФСБ расследует два уголовных дела, ушел из «Амкара». Новый заместитель гендиректора не проработал в футбольном клубе и месяца.

Экс-глава минспорта оставил должность заместителя генерального директора по развитию клуба. На новой должности Павел Лях работал с 9 января. Он курировал вопросы продвижения и популяризации «Амкара», развития инфраструктуры и футбольной академии. В среду, 31 января, Лях был уволен.

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Для подтверждения информации об увольнении корреспондент «URA.RU» обратился к пресс-атташе клуба Александру Королеву. Последний отреагировал на звонок странно, возмутился, что к нему обращаются со «слухами», и предложил адресовать вопросы тому, кто сообщил агентству об уходе Ляха. Спустя полчаса пресс-атташе все же подтвердил факт увольнения, но категорически отказался назвать его причину.

По информации газеты «Коммерсант», Павел Лях уволился по собственному желанию. Также есть версия, что такое решение стало результатом «пожелания компетентных органов». В скором времени уголовное дело экс-министра может быть передано в суд.

Павел Лях возглавлял министерство физической культуры и спорта Прикамья с февраля 2011 года и считался одним из сильнейших чиновников правительства региона. Однако в октябре 2016 года Лях стал обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. В конце марта 2017 года в отношении экс-министра было возбуждено второе уголовное дело. Самого Ляха обвинили в превышении должностных полномочий.

В течение года Лях находился под домашним арестом. Сейчас он остается под подпиской о невыезде. Лях был вынужден покинуть правительство, а на его место год назад прежний губернатор Виктор Басаргин пригласил Олега Глызина — на тот момент главу Кировского района Перми.

Стефан Савелли
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