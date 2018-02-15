В Звериноголовском районе Курганской области учителя, в январе грозившие забастовкой из-за невыплаты стимулирующей части зарплаты, готовы снова заявить о своих требованиях. Даже после увольнений чиновников и разбирательства правоохранительных органов педагоги так и не дождались никаких денег, рассказал «URA.RU» учитель Владимир Кочеулов.
«23 февраля будет месяц с того момента, когда нам пообещали, что наведут порядок. Однако наше главное требование — вернуть недоплаченные деньги — так никто и не выполнил. Вместо этого новый и. о. руководителя областного департамента образования Герман Хмелев прислал нам ответ на запрос, который мы ему не посылали. Кроме прочего, в нем говорится о том, что стимулирующие выплаты не являются обязательными», — рассказал Владимир Кочеулов.
Сейчас Звериноголовские учителя ждут ответ от следственного комитета, который проверяет законность выплат в 2017 году. Они настаивают, что недополучали доходы из-за невыплаты стимулирующих выплат, которые руководство района и школы незаконно тратило на зарплату обслуживающему персоналу.
«Уже с 26 февраля мы готовы снова начать процедуру по приостановлению работы. Мы понимаем, что можем добиться правды лишь до 18 марта, потом нас никто слушать не будет», — отметил Кочеулов.