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15 февраля 2018
14 февраля 2018
13 февраля 2018
23:11  15 февраля 2018 2

Кобылкин на форуме в Сочи попросил для Ямала корабли и экранопланы

Крестный ход в честь Дня святых апостолов Петра и Павла и строительство Преображенского Собора. Салехард, река, набережная, салехард, шайтанка
Реки остаются важнейшими транспортными артериями ЯмалаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и глава Государственной транспортной лизинговой компании РФ Сергей Храмагин обсудили модернизацию речного флота и воздушного сообщения на Ямале. Переговоры прошли на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля, сообщили «URA.RU» в правительстве ЯНАО.

«У нас очень тяжелые условия речной навигации, учитывая ширину Обской губы. Летом зачастую это единственный способ сообщения между национальными поселками. Поэтому нужны новые современные суда. При поддержке главы Дениса Мантурова мы реализуем совместный проект с Югрой. При содействии Минпромторга и ГТЛК, уверен, он завершится успешно», — пояснил Кобылкин.

Сейчас ямальцев перевозят уже два новых теплохода проекта А145 «Рем Вяхирев» и «Виктор Черномырдин». Раньше от Салехарда до Яр-Сале приходилось добираться 18 часов, теперь время в пути сократилось более чем в три раза. Каждый из теплоходов способен принять на борт 130 пассажиров: к их услугам удобные кресла в салонах, телевизоры, кондиционеры и буфет.

Кроме того, на Ямале в ближайшее время готовы начать тестирование экранопланов. Этот «гибрид» самолета и судна на воздушной подушке способен быстро перемещаться над поверхностью со скоростью до нескольких сот километров в час и садиться на воду. Эксперты считают экранопланы весьма перспективным средством транспорта для просторов Арктики.

Владимир Васин
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