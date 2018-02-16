00:21 16 февраля 2018 0

Музыкант обрушился волной критики на фильм Серебренникова «Лето» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который еще не успел выйти в российский прокат. Картина рассказывает о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как [совокупляться] за чужой счет, больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — цитирует «Лента.ру» Гребенщикова. Певец также надеется, что Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу о хищениях бюджетных средств, все-таки освободят.

Фильм «Лето» затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний музыкант Виктор Цой готовится к записи своего первого альбома. Ранее картина неоднократно подвергалась критике — в частности, отец музыканта Роберт Цой заявил, что ни сценарист, ни режиссер ни разу не общались в родственниками. Возмущение Роберта Цоя вызывала и информация, будто его сын в картине может быть представлен гомосексуалистом.

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».