Грузчики аэропорта Новокузнецка украли смартфонов на 2,6 млн рублей

06:38 16 февраля 2018 0

Злоумышленники доставали из посылок дорогостоящие аппараты Фото: Pixabay

Шестеро грузчиков новокузнецкого аэропорта Спиченково в течение неполного года украли из посылок не менее 450 мобильных телефонов, в том числе весьма дорогостоящих. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 2,6 млн рублей.

Как сообщает портал VSE42 со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, работники компании «Аэрокузбасс» промышляли телефонами с июня 2016 года по февраль 2017 года. Всего им вменяют в вину 29 эпизодов преступной деятельности.

В случает если вина будет доказана в Прокопьевском горсуде, где рассматривается дело, всем шестерым грозит наказание до 6 лет лишения свободы.