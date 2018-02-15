Пенсии в России повысят до 25 тысяч рублей

15:41 15 февраля 2018 36

Правительство порадовало стариков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приоритетной задачей правительства России станет повышение уровня пенсий в стране до 2,5 прожиточного минимума, то есть примерно до 25 тысяч рублей. Об этом заявила 15 февраля вице-премьер Ольга Голодец.

«В ближайшей программе развития пенсионной стратегии — достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах — это где-то около 25 тыс. рублей. Эта задача является настолько приоритетной, что все сегодня должно быть подчинено именно ей», — цитирует «Газета.ру» слова Голодец.

Ранее задачу увеличения пенсий россиян поставил президент Владимир Путин, напоминает «Федеральное агентство новостей». В 2018 году они уже были проиндексированы на 3,7%, следующая индексация состоится 1 апреля текущего года.

Одновременно ряд экспертов, включая экс-министра финансов Алексея Кудрина, вынашивают планы повышения пенсионного возраста и выравнивания его для мужчин и женщин. При этом, как рассказала сенатор Елена Афанасьева «Национальной службе новостей», число работающих пенсионеров в России вырастет к 2020 году до 8,2% от общего числа трудящихся. Это связано не с тем, что пожилые люди хотят работать, а с тем, что им не хватает денег даже на лекарства.