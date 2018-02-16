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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
11:59  16 февраля 2018 4

Екатеринбургский цирк готовят к ремонту после сноса недостроенной телебашни

Екатеринбург с башни
Заложенная на ремонт цирка сумма едва ли покроет его уничтожениеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Сразу после обрушения недостроенной башни, которое УГМК запланировала на 23 февраля, Екатеринбургский цирк ждет капитальный ремонт. На сайте госзакупок в четверг, 15 февраля, был размещен контракт для генподрядчика на сумму 97,7 млн рублей.

Документ описывает необходимый перечень работ, в который входят обновление наружного слоя стен, их утепление и наладка вентилируемой системы, замена всех витражей и окон на фасадах здания, ремонт и реставрация дюжины барельефов. Ремонт ждет и знаменитый купол цирка: здесь заменят кровельное покрытие, восстановят защитный слой бетона в опорных узлах арок, все заново покрасят и залакируют. Через неделю, 22 февраля, итоги торгов будут подведены, а работы продлятся до 1 ноября.

Ранее профессор гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Олег Грязнов высказывал предположение о том, что при обрушении недостроенная телебашня может повредить здание цирка. Директор цирка Анатолий Марчевский, комментируя это заявление, отшутился: «Пока цирк не отремонтировали, можно пробовать, ронять башню. Мы на это время выйдем из здания. Если что, новый построим. А если серьезно, те люди, которые будут заниматься ликвидацией башни, — профессионалы. Я им доверяю».

Антон Ольшанников
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