12:53 16 февраля 2018 4

Депутат Югорска угрожает сорвать явку с помощью своей газеты Фото: страница Антона Пантина в Facebook

Депутат думы Югорска Антон Пантин опубликовал в соцсетях обращение к политическим оппонентам губернатора Натальи Комаровой и ее команды. Он предлагает сорвать явку на президентских выборах в марте 2018 года.

Пост Пантина, как он сам пишет, рассчитан на «серых кардиналов» или «политических меценатов». «Кто заинтересован в серьезном уменьшении явки на выборах в марте? Помогите финансово на выпуск газеты „Вслух“, — и я обеспечу ее распространение на западной части ХМАО. Этого будет достаточно для того, чтобы доставить конкретные проблемы региональной власти, так как содержание нового номера очень жесткое. Во всех красках описаны провалы работы правительства Югры и губернатора, с соответствующей аналитикой и пятидесятитысячными результатами опросов», — пишет Пантин.

Антон Пантин анонсировал «URA.RU» некоторые темы, которые планирует поднять в своей газете. «Темы разные: и обманутые ипотечники — молодые семьи, про них как-то забыли, а их большое количество. Про банкротство фонда „Жилище“, вообще про ситуацию в округе и про „Единую Россию“ и „команду Югры“. Все, как есть на самом деле, бардак. Накипело. Мне терять нечего, поэтому нужно успевать пользоваться случаем», — рассказал Пантин. В региональном департаменте общественных и внешних связей на момент публикации заявление эксперта ОНФ никак не прокомментировали.

Пантин представляется экспертом Общероссийского народного фронта. Однако, источник агентства в ОНФ опровергает эти сведения: «Формат участия в работе фронта заявительный, и однажды оказавшись рядом с движением, кажется, что статус у тебя навсегда. Пантин был экспертом в нескольких мероприятиях, но уже с середины 2017 года движение не работает с ним». На официальном сайте ОНФ последнее упоминание Пантина датировано январем 2017 года.

«Любые важные политические события сопровождаются различного родами заявлениями тех людей, которые находятся в политике или хотят туда попасть, но не могут найти поддержку у народу. Вот они и пытаются как-то попасть в СМИ, создать себе имя на конфликтах. Это не ново. Что касается призывов не приходить на выборы, конечно, мы относимся к этом негативно. Безусловно, выборы это важнейший элемент политической системы государства. В данном случае, Пантин говорит о том, чтобы навредить действующей власти, но электоральная активность — это не нужно какой-то целой власти конкретной, это нужно самой стране. Попытка срыва выборов, это действие, направленное на вред российской государственности», — прокомментировал председатель избирательной комиссии ХМАО-Югры Денис Корнеев.

Ранее Пантин состоял в «Справедливой России», которую со скандалом покинул в декабре 2016 года. С лидером эсеров Югры Михаилом Сердюком произошел конфликт, в ходе которого они обменялись публичными оскорблениями.