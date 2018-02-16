В Верхотурье к приезду патриарха кресты на церквях покроют сусальным золотом

17:42 16 февраля 2018 0

В Верхотурье готовятся к приезду большого федерального гостя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Верхотурье началась масштабная подготовка к намеченному на июль 2018 года визиту в город патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как сообщил «URA.RU» глава города Алексей Лиханов, недавно в муниципалитете прошло масштабное выездное совещание по данному вопросу с участием первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, представителями регионального министерства строительства, министерства общественной безопасности, Росавтодора и других структур.

Участники обсуждения осмотрели возможные маршруты следования патриарха. Был составлен список храмов, требующих обновления. В частности, специалисты РПЦ поднялись на 54-метровой пожарной вышке к куполам Крестовоздвиженского собора и осмотрели их состояние. Возможно, что примерно через месяц специалисты снимут кресты с боковых куполов, чтобы покрыть их на земле сусальным золотом и вернуть на место. Помимо этого, было принято решение отремонтировать ряд дорожек к храмовому комплексу.

По итогам выездного совещания было принято решение о подготовке документов, которые позволят выделить администрации Верхотурья средства на решение первоочередных задач.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что патриарх Кирилл действительно может посетить Верхотурье, но даты и программы посещения не уточнили.