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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:42  16 февраля 2018 0

В Верхотурье к приезду патриарха кресты на церквях покроют сусальным золотом

Крещенские купания. Губернатор и Ко. Верхотурье, куйвашев евгений, свечи, церковь
В Верхотурье готовятся к приезду большого федерального гостяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Верхотурье началась масштабная подготовка к намеченному на июль 2018 года визиту в город патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как сообщил «URA.RU» глава города Алексей Лиханов, недавно в муниципалитете прошло масштабное выездное совещание по данному вопросу с участием первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, представителями регионального министерства строительства, министерства общественной безопасности, Росавтодора и других структур.

Участники обсуждения осмотрели возможные маршруты следования патриарха. Был составлен список храмов, требующих обновления. В частности, специалисты РПЦ поднялись на 54-метровой пожарной вышке к куполам Крестовоздвиженского собора и осмотрели их состояние. Возможно, что примерно через месяц специалисты снимут кресты с боковых куполов, чтобы покрыть их на земле сусальным золотом и вернуть на место. Помимо этого, было принято решение отремонтировать ряд дорожек к храмовому комплексу.

По итогам выездного совещания было принято решение о подготовке документов, которые позволят выделить администрации Верхотурья средства на решение первоочередных задач.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что патриарх Кирилл действительно может посетить Верхотурье, но даты и программы посещения не уточнили.

Константин Джултаев
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