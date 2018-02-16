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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
15:22  16 февраля 2018 1

В Озерске построят современную ледовую арену за полмиллиарда

Фигурист Алексей Ягудин в ск «Прибой». Тюмень, ледовая арена, фигурное катание, лед, спорт, фигурист
Объект строят, прежде всего, для юных уральцевФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Озерске построят ледовую арену. Соглашение о строительстве было подписано на Российском инвестиционном форуме между представителями Группы ЧТПЗ, госкорпорации «Росатом» («Маяк») и правительством Челябинской области.

Спортивный комплекс «Ледовая академия «Высота» начнут строить во втором полугодии 2018 года, закончат — в 2019-м. Стоимость составит порядка 500 млн рублей.

Проект спортивного объекта предполагает строительство крытой ледовой арены на 400 зрителей, спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также открытой тренажерной площадки. Кроме того, соглашение предусматривает благоустройство и озеленение территории, прилегающей к спортивному комплексу.

«Высота» — это важный инфраструктурный проект для Озерска. В результате эффективного государственно-частного партнерства горожане, прежде всего дети, молодежь, получат в шаговой доступности современнейший спортивный объект для занятий хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, а для многих юных озерчан ледовая академия откроет дорогу в мир профессионального спорта», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Группа ЧТПЗ реализует программу поддержки детского спорта на территориях своего присутствия на Урале более 10 лет. Компания оборудовала 17 многофункциональных спортивных площадок для занятий хоккеем, в созданных на их основе дворовых клубах занимаются порядка 600 детей.

Семен Гринберг
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