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16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
20:04  16 февраля 2018 0

Нападение собак на школьника заставило чиновников устроить внеплановую «охоту» в ямальском поселке

Брошенные хозяевами собаки быстро дичают и нападают на людейФото: Александр Елизаров

После нападения стаи собак на школьника в поселке УТДС Ноябрьска, о котором «URA.RU» писало вчера, городские власти озаботились отловом беспризорных животных. Сегодня, 16 февраля, и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сергей Пархомчук дал пресс-конференцию для городских СМИ, где рассказал о мерах, принимаемых по отлову бродячих собак.

По словам Сергея Пархомчука, 16 февраля служба по отлову безнадзорных животных провела внеплановый рейд в поселке УТДС и отловила одну бездомную собаку. Но уже вчера после публикации новости в службу поступило шесть заявок от жителей поселка.

Также чиновник рассказал, что ООО «Иннополис», с которым у МУП «Дирекции муниципального заказа» заключен контракт до конца этого года, получит 5,6 млн рублей за отлов тысячи безнадзорных животных. По условиям контракта, животные должны содержатся в течение 180 дней; если они не будут востребованы, собак утилизируют. Рейды администрации для проверки условий содержания животных на базу компании-подрядчика совершаются не менее двух раз в месяц

Вчера, 15 февраля, на идущего по тропинке в поселке УДТС Ноябрьска семнадцатилетнего школьника набросились две бродячие собаки. Школьник смог отбиться, но получил глубокие раны ног. В больнице школьнику наложили швы и назначили курс терапии против бешенства. «Я смог отбиться, но если бы на моем месте был кто-то помладше, то неизвестно, чем бы закончилась эта история», — приводит слова школьника N24.RU.

Огромное количество безнадзорных животных в последние годы стали большой проблемой для жителей ямальских городов. Применение дротиков с лекарственными средствами вызывает беспокойство не только защитников животных, но и простых жителей. Но людей беспокоят и нападения собак, особенно на детей.

Известная в Ноябрьске и на Ямале общественница, председатель попечительского совета фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Ольга Белякова считает, что бродячие животные — это следствие человеческого безалаберного к ним отношения. Общественник давно выступает за контроль размножения домашних животных. Однако, по ее мнению, «агрессивных, беспризорных собак, к сожалению, нужно ликвидировать».

Сергей Мороз
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