На Ямале стая собак напала на школьника

В поселке УТДС под Ноябрьском, 15 февраля, на 17-летнего школьника напала стая бездомных собак. Подросток отделался укусами ног, врачи назначили ему курс уколов против бешенства.
Собаки накинулись на местного жителя, когда он шел по тропинке. После случившегося школьник незамедлительно обратился к больницу. «Это я смог отбиться, а если бы на моем месте был кто-то помладше, то неизвестно, чем бы закончилась эта история», — приводит слова подростка N24.ru.
Ранее «URA.RU» писало, что бродячие собаки нападают на стада оленей на Ямале. Местные жители отмечают, что собаки стали очень похожи на волков, перестали бояться. Также «Утро.ру» сообщало, что в Подмосковье бродячая собака напала на беременную женщину. Дворнягу удалось поймать и усыпить, выяснилось, что она больна бешенством. Новость стала шоком для будущей матери, которая испугалась, что потеряет ребенка.