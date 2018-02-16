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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:31  16 февраля 2018 3

Для претендента на место главного вора России запросили 10 лет колонии

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Обвинитель просит у судьи длительного заключения криминального авторитетаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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На заседании Никулинского суда Москвы в пятницу, 16 февраля, гособвинитель попросил приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве. Соответствующее наказание прокурор предложил в ходе прений сторон, передает «Интерфакс».

В обвинительном заключении 10 февраля, на рассмотрении дела по существу, зачитали, что Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества страны после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии следствия, именно Калашов распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.

Предполагаемого соучастника Калашова — Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — обвинение попросило приговорить к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Остальных обвиняемых — к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы, пишет РАПСИ.

Как ранее сообщало «URA.RU», сейчас рассматривается дело о вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки кафе Elements. Шакро Молодой был арестован по этому делу 12 июля 2016 года. Ранее бывший замглавы управления собственной безопасности СКР полковник Александр Ламонов рассказал, как получил взятку от Калашова за переквалификацию дела Итальянца, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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