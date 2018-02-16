Для претендента на место главного вора России запросили 10 лет колонии

21:31 16 февраля 2018 3

Обвинитель просит у судьи длительного заключения криминального авторитета Фото: Анна Майорова © URA.RU

На заседании Никулинского суда Москвы в пятницу, 16 февраля, гособвинитель попросил приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве. Соответствующее наказание прокурор предложил в ходе прений сторон, передает «Интерфакс».

В обвинительном заключении 10 февраля, на рассмотрении дела по существу, зачитали, что Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества страны после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии следствия, именно Калашов распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.

Предполагаемого соучастника Калашова — Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — обвинение попросило приговорить к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Остальных обвиняемых — к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы, пишет РАПСИ.

Как ранее сообщало «URA.RU», сейчас рассматривается дело о вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки кафе Elements. Шакро Молодой был арестован по этому делу 12 июля 2016 года. Ранее бывший замглавы управления собственной безопасности СКР полковник Александр Ламонов рассказал, как получил взятку от Калашова за переквалификацию дела Итальянца, сообщала «Национальная служба новостей».