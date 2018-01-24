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24 января 2018
17:40  24 января 2018 0

Главный следователь Москвы стал свидетелем в деле Шакро Молодого

Суд над ИГИЛ. Екатеринбург, зал судебных заседаний
Дело о взятках следователей продолжают рассматривать в судеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Противостояние воров в законе
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Начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, несмотря на обвинения во взяточничестве, проходит лишь свидетелем в деле о взятках от группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом заявил прокурор Борис Локтионов в зале суда, который продолжает рассматривать дело против генерала СКР Михаила Максименко.

«Дрыманов у нас на сегодняшний день является свидетелем, его процессуальный статус определен органами предварительного расследования», — цитирует гособвинителя РБК. Адвокат Михаила Максименко Андрей Гривцов предположил, что в возбуждении уголовного дела против главы СУ СКР по Москве было отказано, так как «никаких сообщений о привлечении к ответственности столь высокопоставленного лица в СМИ не было, а все возможные процессуальные сроки уже прошли». Источник РБК отметил, что изменить Дрыманову статус свидетеля на статус обвиняемого может только руководитель СКР Александр Бастрыкин, но он «до сих пор этого не сделал».

В настоящее время Дрыманов продолжает занимать должность начальника ГСУ Москвы, это отмечено на сайте ведомства. Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Дрыманов был причастен к получению взятки от ОПГ Шакро Молодого. Сам Дрыманов заявил, что ему «ничего не известно» о словах прокурора, и отказался от дальнейших комментариев.

Шакро Молодой был арестован по делу о вымогательстве 12 июля 2016 года, напоминает «Национальная служба новостей». Начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и и. о. заместителя ГСУ СКР по Москве Денис Никандров были задержаны 19 июля того же года.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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