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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:47  16 февраля 2018 2

США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы президента. Кремль уже отреагировал

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Москва уже знает об обвинениях, но с документом пока не ознакомиласьФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России за якобы имевшее место быть вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Обвинительный акт уже опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что все россияне обвиняются в сговоре с целью обмана США, трое из них — в заговоре с целью мошенничества, еще пятеро — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В акте, как пишет RT, утверждается, что граждане России причастны к публикации «уничижительной информации» о Хиларри Клинтон, чтобы очернить других кандидатов вроде Теда Круса и Марко Рубио, а также поддерживать Берни Сандерса и Дональда Трампа.

В списке обвиняемых оказались: бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик [Михаил Абрамов], Сергей Полозов, Александра Крылова, Анна Богачева, Вадим Подкопае, Мария Бовда [Мария Беляева], Роберт Бовда, Владимир Венков, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Джейхун Асланов. Все они, по данным «Интерфакса», являются сотрудниками «Агентства интернет- исследований», однако Пригожин свою связь с этой компанией отрицает. Тем не менее, в числе обвиняемых оказались две подконтрольные ему компании — Concord Management Consulting LLC и Concord Catering.

Кремлю уже известно об обвинении, однако пока власти с документом не ознакомились, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Демин
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