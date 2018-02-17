14:19 17 февраля 2018 3

Чтобы собрать деньги на эвакуацию, осталось несколько дней Фото: страница Дениса Сидорова, «ВК»

Туристка из Челябинска умерла в отеле Дубая, куда приехала на отдых со своим женихом. За услуги местных медиков и отправку тела на родину с ее родных запросили почти 6 тысяч долларов.

Трагедия произошла 14 февраля. Ирина и Денис, только прилетевшие и разместившиеся в номере, пошли искупаться в бассейне. Уже заходя в воду, 24-летняя девушка внезапно потеряла сознание и упала. Все попытки врачей сначала привести ее в чувство, а затем реанимировать, оказались безуспешны.

Сейчас коллеги Дениса, который работает стилистом в салоне красоты Aldo Coppola, собирают деньги на эвакуацию тела из ОАЭ. Вскрытие не выявило оснований считать происшедшее несчастным случаем, пояснила порталу 74.ru директор салона Анна Мустаева. А без этого страховая компания отказывается делать какие-либо выплаты. К тому же Ирина, хотя жила и работала в Челябинске, является гражданкой Казахстана, что дополнительно осложняет ситуацию. Хотя бы в силу того, что в ОАЭ нет дипломатического представительства этой страны.

«Ребята, у нашего коллеги случилось горе. Сейчас у нас есть несколько дней собрать материальную помощь для транспортировки тела на родину. Нужна сумма около 400.000 рублей. Ребята, давайте поможем. Номер салона Альдо Коппола 272-02-73, администраторы будет проинформированы», — написала Алена Тушова, работающая с Денисом, на своей странице в соцсети.