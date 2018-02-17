Дубровский признал негативные последствия слухов о радиационном выбросе

Слухи о радиационном выбросе на Урале серьезно повредили имиджу Челябинской области. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.
В интервью РИА «Новости» он отметил, что впервые эта информация появилась в иностранных СМИ. Несмотря на то что фактически уровень рутения-106 в воздухе был в десять тысяч раз ниже предельно допустимых значений, инвестиционный климат в области ухудшился.
«Эта история действительно напугала людей. Не хочется думать, что кто-то целенаправленно работал против Челябинской области, — сказал Дубровский. — Нам нужно было активнее взаимодействовать с общественностью. Не просто сообщать о том, что информация не соответствует действительности, но и подтверждать это физически».
Осенью 2017 года французская газета Le Figaro заявила, что в Европу пришло радиоактивное облако. Во всем обвинили уральское перерабатывающее предприятие ФГУП «Маяк». В Росатоме и в самом «Маяке» неоднократно заявляли, что на заводе не было внештатных ситуаций. Ростехнадзор также подтвердил эту информацию, напоминает агентство Nation News.