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Главные новости Челябинской области
16:10  17 февраля 2018 1

Дубровский признал негативные последствия слухов о радиационном выбросе

Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, дубровский борис
Челябинский губернатор понял, что нужно было активнее взаимодействовать с людьмиФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Слухи о радиационном выбросе на Урале серьезно повредили имиджу Челябинской области. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что впервые эта информация появилась в иностранных СМИ. Несмотря на то что фактически уровень рутения-106 в воздухе был в десять тысяч раз ниже предельно допустимых значений, инвестиционный климат в области ухудшился.

«Эта история действительно напугала людей. Не хочется думать, что кто-то целенаправленно работал против Челябинской области, — сказал Дубровский. — Нам нужно было активнее взаимодействовать с общественностью. Не просто сообщать о том, что информация не соответствует действительности, но и подтверждать это физически».

Осенью 2017 года французская газета Le Figaro заявила, что в Европу пришло радиоактивное облако. Во всем обвинили уральское перерабатывающее предприятие ФГУП «Маяк». В Росатоме и в самом «Маяке» неоднократно заявляли, что на заводе не было внештатных ситуаций. Ростехнадзор также подтвердил эту информацию, напоминает агентство Nation News.

Семен Гринберг
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