Le Figaro назвала эксперимент на «Маяке» возможной причиной выброса рутения

12:13 05 февраля 2018 2

Структуру Росатома обвинили в использовании свежих ядерных отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Французское издание Le Figaro и правозащитница из Озерска Надежда Кутепова, которая сейчас находится под политической защитой во Франции, заявили, что ФГУП «Маяк» все-таки причастен к выбросу рутения-106, который взволновал европейцев осенью 2017 года. Уральское предприятие полностью отрицает свою вину в связи с выбросом изотопа.

Французское СМИ отметило, что выброс рутения мог произойти в результате выполнения уральским предприятием контракта по производству церия-144. Издание упоминает, что приглашенная в Москву международная делегация ученых не пришла к единому мнению по поводу источника загрязнения, но заявила, что он связан с переработкой значительного количества отработанного и все еще радиоактивного топлива.

По заявлению ФГУП «Маяк», оказавшемуся в распоряжении «URA.RU», компания подтверждает, что производит «цериевый» источник «в рамках контракта с французскими специалистами» с 2012 года, но полностью отрицает связь с выбросами. «Никакой связи с проведением экспериментов по отработке технологии производства источника церий-144 и фактом обнаружения ранее рутения-106 в атмосфере не существует. <…> „Маяк“ не осуществляет переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с выдержкой менее трех лет», — заявили на предприятии.

Структура Росатома поясняет, что новые обвинения появились после публикации выводов по рутению от международной комиссии. Таким образом недоброжелатели хотят отвлечь общественность от объективного исследования, считают на предприятии.

В декабре 2017 года «Маяк» отправил результаты работы по «цериевому» источнику заказчикам. Работы продолжены. Они послужат основой для фундаментального физического исследования. Ранее эксперты «Национальной службы новостей» объясняли, какую опасность представляет для людей радиоактивный рутений-106.