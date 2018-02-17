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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:14  17 февраля 2018 0

«Не хотел задеть его тонкую душевную организацию». Галкин ответил на критику Харламова

Гарику Харламову не понравилось шоу «Звезды под гипнозом»Wikimedia Commons

Максим Галкин назвал коллегу-телеведущего Гарика Харламова человеком с тонкой душевной организацией и прошелся по проектам ТНТ. Так пародист отреагировал на критику шоу «Звезды под гипнозом» со стороны Харламова.

Резидент Comedy Club в Instagram раскритиковал шоу Галкина, назвав программу «издевательством над здравым смыслом» и обвинив в завышении рейтингов. В ответ Галкин намекнул на вызывающее вопросы качество программ Comedy Club, в которых выступает Харламов. «Никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах», — заявил он в интервью Super.

При этом Галкин утверждает, что в его новом шоу показывают настоящий гипноз: «Представьте себе, чудо бывает чудом, а не постановкой».

Виктор Жуков
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