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18 февраля 2018
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03:57  18 февраля 2018 0

В Совфеде подсчитали, сколько россиян нужно для вмешательства в выборы президента Украины и Германии

День народного единства. Москва, косачев константин
Константин Косачев ответил на обвинения СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев иронично прокомментировал обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По словам политика, если считать пропорционально, то на Украину хватило бы 4-5 граждан России, на Германию около 10.

«Ещё раз, чтобы было понятнее: 13 неизвестных персонажей повлияли на выборы президента в самой богатой, сильной, могущественной стране мира с эталонными институтами демократии», — написал в своем Facebook Косачев, отметив, что озвученные обвинения в адрес России послужили мощным пиаром для страны.

Комичность ситуации, по мнению Константина Косачева заключается в том, что если верить обвинениям, то Россия становится «демиургом, управляющим миром», поскольку в ответ на сравнения ВВП, военных потенциалов стран, ценностей и альянсов задействует лишь 13 человек и добивается своих целей. «Если считать пропорционально, то, скажем, на Украину хватило бы 4-5, на Германию не больше 10. Дёшево и эффективно», — добавил политик.

Кроме того, признав вмешательство, политический класс США демонстрирует «очень низкое мнение» о своем народе, демократии и ее институтах. «Во всяком случае нужно либо признать свой народ недалеким, либо свои „разоблачения“ на счёт российского влияния мягко говоря преувеличенными. Непростой выбор, не завидую американским коллегам», — заключил Косачев.

Ранее, как напоминает Nation News, минюст США предъявил обвинения 13 россиянам во вмешательстве в президентские выборы.

Сергей Демин
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