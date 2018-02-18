Федеральный канал привез на Урал экстрасенса, чтобы разгадать таинственную смерть подростка. ВИДЕО

В Каменске-Уральском съемочная бригада федерального канала ТВ-3 вместе с экстрасенсом Дарией Воскобоевой занялась расследованием загадочной смерти 17-летнего подростка Дмитрия. О его пропаже стало известно еще 3 сентября, а 10 сентября местные жители обнаружили труп молодого человека.
Экстрасенс побывала на месте, где в последний раз Дмитрия видели живым — в кафе «у Пушки» (26 января оно сгорело), пишет портал KU66.ru. Здесь Воскобоева провела некий ритуал.
«Я уже чуяла какой-то подвох, я очень не люблю работать, когда смерти детей, проживать все это, для меня тяжело, — цитирует издание экстрасенса. — Я не в очень хорошем расположении духа, прожив день с этой семьей, увидев смерть этого ребенка».
Итоги расследования покажут в программе «Дневник Экстрасенса».
Видео: группа «Дневник Экстрасенса с Дарией Воскобоевой» во «ВКонтакте».
Как известно, в ночь на 3 сентября Дмитрий отдыхал в кафе «у Пушки» со своими друзьями, а затем у него случился конфликт с кем-то из соседней компании. По сообщениям СМИ, из заведения он ушел в сопровождении двух мужчин. Тело подростка нашли через неделю на плотине в старом Каменске.