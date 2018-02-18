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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:01  18 февраля 2018 5

В Сибири пенсионеры заживо сварились в кипятке после визита коммунальщика

Дубровский в Копейске Челябинск, батарея отопления
По данным СМИ, перед прорывом батарею чинил слесарь из УКФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ангарске (Иркутская область) семья пенсионеров насмерть обварилась кипятком после того, как в квартире прорвало чугунную батарею. По данным СМИ, авария могла произойти из-за некачественного ремонта. Ранее пара вызывала на дом слесаря.

В квартире жили 75-летний мужчина и 73-летняя женщина, пишет газета «Время». Рассматривается версия, что у них капала труба отопления, и пожилой мужчина решил ночью ее самостоятельно починить. Но он не отключил воду в стояке, после чего у батареи сорвало пробку. В результате все жильцы погибли, включая двух кошек и собаку.

Дочь семейной пары уверена, что в трагедии виновата управляющая компания, а именно слесарь, сделавший ремонт «спустя рукава». На данный момент проходит следственная проверка. Если подтвердится информация о вине УК, то материалы будут переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Ранее «URA.RU» писало о том, что на кондитерской фабрике «Славянка» в Старом Осколе женщина 1981 года рождения сварилась в карамели. В правоохранительных органах рассказали, что сотрудница, находясь в цехе по производству конфет, сначала обожглась кипятком, а затем ее закрутило в варочном котле с мешалкой.

Виктор Дорофеев
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