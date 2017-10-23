Кондитер знаменитой фабрики «Славянка» заживо сварился в карамели

18:35 23 октября 2017 1

Это уже третий несчастный случай на производстве за текущий год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в Старом Осколе, на кондитерской фабрике «Славянка», произошел, предположительно, несчастный случай — сотрудница сварилась в карамели.

Источник на условиях анонимности сообщил, что на производстве сладостей погибла женщина 1981 года рождения. В публикации упоминается, что это уже третий смертельный случай на фабрике за год. Также автор поста отметил то, что руководство запретило где-либо разглашать информацию об инциденте, в противном случае сотрудника ждет увольнение.

Позже правоохранительные органы подтвердили факт гибели женщины, которая, находясь в цехе по производству конфет, сначала обожглась кипятком, а затем её закрутило в варочном котле с мешалкой. На самом предприятии информацию комментировать отказались.

Группа компаний «Славянка» — один из крупнейших российских холдингов, объединяющий четыре предприятия кондитерской отрасли: фабрики «Славянка», «Волжанка», «Конфи» и Фабрику имени Крупской. Помимо них, в структуру компании входят современная фабрика по переработке какао-бобов и завод по производству упаковки.