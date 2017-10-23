{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
Главные новости Москвы
18:35  23 октября 2017 1

Кондитер знаменитой фабрики «Славянка» заживо сварился в карамели

Фабрика Coccobello в деревне Малый Турыш Красноуфимского района, фабрика coccobello, взбивание меда
Это уже третий несчастный случай на производстве за текущий годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в Старом Осколе, на кондитерской фабрике «Славянка», произошел, предположительно, несчастный случай — сотрудница сварилась в карамели.

Источник на условиях анонимности сообщил, что на производстве сладостей погибла женщина 1981 года рождения. В публикации упоминается, что это уже третий смертельный случай на фабрике за год. Также автор поста отметил то, что руководство запретило где-либо разглашать информацию об инциденте, в противном случае сотрудника ждет увольнение.

Позже правоохранительные органы подтвердили факт гибели женщины, которая, находясь в цехе по производству конфет, сначала обожглась кипятком, а затем её закрутило в варочном котле с мешалкой. На самом предприятии информацию комментировать отказались.

Группа компаний «Славянка» — один из крупнейших российских холдингов, объединяющий четыре предприятия кондитерской отрасли: фабрики «Славянка», «Волжанка», «Конфи» и Фабрику имени Крупской. Помимо них, в структуру компании входят современная фабрика по переработке какао-бобов и завод по производству упаковки.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров