Животное наводит ужас на местных жителей
Жители Перми увидели на улицах города огромного черного кабана. Животное было замечено в микрорайоне Бахаревка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Фото бегущего по дороге кабана вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Многих подписчиков паблика «Подслушано Пермь» животное внушительных размеров привело в ужас. «Никого еще не запорол?», «Фига какой большой и жирный!», «Это уже не кабанчик, а вепрь», «Как из фильма ужасов», — замечают они.
Другие подписчики считают, что угрозы нет, потому что этот кабан — обычный домашний хряк породы Кармал. При этом некоторые заметили, что «кабан местный» и они часто видят его на прогулке.