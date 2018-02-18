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Главные новости Пермского края
16:31  18 февраля 2018 4

«Как из фильма ужасов». Пермяков напугал бегающий по улицам черный кабан-гигант. ФОТО

Животное наводит ужас на местных жителейФОТО: «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

Жители Перми увидели на улицах города огромного черного кабана. Животное было замечено в микрорайоне Бахаревка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Фото бегущего по дороге кабана вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Многих подписчиков паблика «Подслушано Пермь» животное внушительных размеров привело в ужас. «Никого еще не запорол?», «Фига какой большой и жирный!», «Это уже не кабанчик, а вепрь», «Как из фильма ужасов», — замечают они.

Другие подписчики считают, что угрозы нет, потому что этот кабан — обычный домашний хряк породы Кармал. При этом некоторые заметили, что «кабан местный» и они часто видят его на прогулке.

Наталья Михалева
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