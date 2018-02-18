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Главные новости Челябинской области
17:40  18 февраля 2018 2

«Били зверски». Челябинца в магазине покалечили охранники

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На голове потерпевшего остался след от ботинкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинец обвинил охранников магазина «Пятерочка» в том, что они его избили, а потом забрали сотовый телефон и деньги. На ЧОПовцев потерпевший написал заявление в полицию.

Спор, перешедший в драку, произошел у 34-летнего мужчины с сотрудниками охранного агентства «Дельта» 17 февраля вечером, пишет портал 74.ру. Супруга пострадавшего рассказала, что муж покупал продукты в магазине «Пятерочка» на улице Масленникова, поспорил с охранником, тот вызвал полицию. «Хотя супруг на него не бросался, не угрожал, ничего не воровал. В итоге к двум охранникам присоединились три или четыре полицейских. Кто первым ударил моего мужа, выясняем, но били зверски, на голове у него даже остался жуткий след от ботинок», — пояснила Ирина. Она добавила, что у мужа в больнице диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы. К тому же у него пропали телефон и деньги.

Пострадавший написал заявление в полицию. В УМВД России по Челябинску «URA.RU» сообщили, что по данному обращению проводится проверка. «Сотрудники полиции действительно выезжали по сигналу от охранного агентства. Там сообщили, что в магазине буйный покупатель, который разбил витрину. В отделении полиции был составлен протокол по статье 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), после чего мужчина сам ушел домой», — пояснила руководитель пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова.

Наталья Михалева
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