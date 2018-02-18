Стрельба в дагестанском Кизляре произошла рядом с храмом Георгия Победоносца, возле которого люди собрались в честь Прощеного Воскресенья, передает телеграм-канал Mash. По информации источника, нападавших было двое, мужчина и женщина. Мужчина был убит, женщине удалось скрыться.
Очевидцы сняли происходящее на видео. Сам нападавший в кадр не попал, слышны только звуки стрельбы. По предварительным данным, все погибшие — женщины.
По информации ТАСС, у стрелка были охотничье ружье, патроны и нож. «Личность нападавшего установлена. Это местный житель 1995 года рождения», — сообщили в пресс-службе СК РФ. По информации телеграм-канала «Опер слил», его зовут Халилов Халил Омарович.
В дагестанском Кизляре 18 февраля во время масленичных гуляний неизвестный в толпе открыл огонь. В результате нападения погибли четыре человека, еще четверо получили ранения, передавали Nation News. Среди пострадавших — двое сотрудников Росгвардии, уточнял телеканал 360.