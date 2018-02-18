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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:19  18 февраля 2018 0

Появились первые кадры стрельбы в Дагестане. ВИДЕО, ФОТО

Нападавший был убит, его сообщнице удалось скрытьсятелеграм-канал Mash

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла рядом с храмом Георгия Победоносца, возле которого люди собрались в честь Прощеного Воскресенья, передает телеграм-канал Mash. По информации источника, нападавших было двое, мужчина и женщина. Мужчина был убит, женщине удалось скрыться.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Сам нападавший в кадр не попал, слышны только звуки стрельбы. По предварительным данным, все погибшие — женщины.

По информации ТАСС, у стрелка были охотничье ружье, патроны и нож. «Личность нападавшего установлена. Это местный житель 1995 года рождения», — сообщили в пресс-службе СК РФ. По информации телеграм-канала «Опер слил», его зовут Халилов Халил Омарович.

В дагестанском Кизляре 18 февраля во время масленичных гуляний неизвестный в толпе открыл огонь. В результате нападения погибли четыре человека, еще четверо получили ранения, передавали Nation News. Среди пострадавших — двое сотрудников Росгвардии, уточнял телеканал 360.

Валерий Дорофеев
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