СМИ: ответственность за убийство в Кизляре взяло на себя ИГ

03:21 19 февраля 2018 0

Террорист расстрелял людей из охотничьего ружья Фото: Directorate4

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу у православного храма в дагестанском Кизляре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные террористам информагентства.

Прямых доказательств причастности ИГ к убийству пятерых человек в Прощенное воскресенье, 18 февраля, нет. Тем не менее, ранее РБК со ссылкой на свои источники, также сообщило о том, что Халил Халилов, убитый ответным огнем силовиков, входил в «спящую ячейку » ИГ.

Напомним, в минувшее воскресенье 22-летний житель села Кидеро открыл огонь из охотничьего ружья по собравшимся у церкви в Кизляре прихожанам. В результате четыре человека погибло на месте, еще одна женщина скончалась в больнице. Охранявшие общественный порядок сотрудники Росгвардии и МВД открыли по нападавшему огонь, в результате чего тот был убит.

Как ранее писало «URA.RU», патриарх Кирилл осудил нападение, назвав его провокацией с целью поссорить мусульман с христианами. В муфтияте Дагестана также выступили со словами осуждения против любого насилия, а глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал наказания по всей строгости закона для всех, кто был связан с преступником, передает RT.

«Этому нет и не может быть никакого оправдания, — написал глава Чечни в своем Телеграм-канале. — Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей».

Отметим, что в телеграм-каналах уже появилось видео «присяги» Халилова руководству ИГ. На записи человек в черной маске с прорезями для глаз на фоне флага террористов, охотничьего ружья и кинжала, произносит речь, в которой укоряет единомышленников за бездействие.