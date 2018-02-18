СМИ назвали напавшего на людей в Дагестане членом «спящей ячейки» ИГ

23:17 18 февраля 2018 0

Преступника подозревают в связях с ИГ Фото: Mash

Мужчина, расстрелявший толпу в Кизляре, входил в спящую ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Речь идет Халиле Халилове, о 22-летнем жителе дагестанского села Кидеро. По версии следствия, именно он открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам православного храма во время празднования Масленицы. Как рассказали изданию источники в МВД и ФСБ, в прошлом году Халилов примкнул к запрещенному в России «Исламскому государству», он входил в так называемую спящую ячейку организации. Расстрел был приурочен к христианскому празднику, пояснили представители силовых ведомств.

Стрельбу по людям мужчина открыл днем 18 февраля возле церкви в дагестанском городе Кизляр. От рук преступника погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе правоохранители. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.