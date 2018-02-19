06:28 19 февраля 2018 0

Не подтвердившим аккредитацию будет предложено вернуться в профессию только через год Фото: depositphotos.com © URA.RU

До 2021 года в России будет внедрена система аккредитации медицинских работников. У врачей будут оцениваться теоретические знания, навыки и умения, а также клиническое мышление.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову, трехэтапная проверка позволит оценивать реальные знания медика. Так, владение медицинской теорией будет проверяться посредством тестов, схожих по своему принципу со школьным ЕГЭ, а умения и навыки можно будет подтвердить на специальном клиническом экзамене. Что касается клинического мышления, то специалисты должны подтвердить способность быстро принимать верные тактические и стратегические решения по диагностике, лечению и реабилитации.

Как пояснила министр здравоохранения, проект стартовал еще в 2016 году и в порядке эксперимента касался лишь выпускников вузов, обучавшихся фармацевтике и стоматологии. В 2017 году по данной системе были аккредитованы уже более 32,5 тыс. выпускников, обучавшихся по всем базовым программам медицинских и фармацевтических вузов России.

По словам Вероники Скворцовой, данная система в окончательном варианте будет выглядеть так: каждый врач раз в пять лет должен будет подтверждать свою аккредитацию, сдавая экзамены. На сдачу будет даваться три попытки. Те, кто не справился с испытаниями, сможет повторить попытку лишь через год.