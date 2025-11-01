Логотип РИА URA.RU
У Украины появилось новое вооружение, о поставках которого никогда не сообщали

Вертолет UH-60 Black Hawk использовали для высадки спецназа ГУР в ДНР
01 ноября 2025 в 19:40
Американский вертолет UH-60 Black Hawk забросил спецназ ГУР под Красноармейск

Фото: Spencer Colby / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский вертолет UH-60 Black Hawk использовался для высадки диверсантов ГУР Украины в районе Красноармейска. Кадры операции были опубликованы в открытых источниках, хотя официально о поставках такой техники Киеву не сообщалось.

«На кадрах видео высадки украинских „спецов“ в Красноармейске отчетливо видно, что ГУРовцев на точку забросил вертолет UH-60 Black Hawk», — передает в своем telegram-канале военкор Александр Коц. Это уже не первый случай использования таких машин украинскими спецслужбами.

UH-60 Black Hawk — американский многоцелевой вертолет, стоящий на вооружении с 1979 года. Машина способна выполнять задачи по переброске десанта, разведке, эвакуации раненых и радиоэлектронной борьбе. Стоимость одного вертолета составляет около 22 миллионов долларов. Техника позволяет скрытно забрасывать диверсионные группы в глубокий тыл российских войск.

Использование западной техники украинскими силами становится все более регулярным. Ранее поступали сообщения о применении беспилотников и систем РЭБ производства стран НАТО.

Использование вертолетов UH-60 Black Hawk украинским ГУР происходит на фоне изменения тактики применения западной техники на фронте. Если тяжелые танки Abrams и Leopard практически выведены из боевых действий из-за уязвимости перед ударными беспилотниками, то авиатранспортные средства и легкая техника остаются востребованными для выполнения специальных операций в глубоком тылу противника. Такой подход позволяет минимизировать потери дорогостоящего оборудования, сохраняя при этом возможность проведения диверсионных действий.

