Япония провоцирует Россию на жесткие военные меры

Россия нарастит военный потенциал на Курилах. Это может стать нашим ответом на незаконное размещение американской батареи ракетного комплекса «Тифон» в Японии. Как рассказали URA.RU эксперты, Пекин и Пхеньян могут помочь Москве сдержать агрессию Токио.

МИД РФ выразил протест посольству Японии в Москве из-за учений, которые с 20 по 31 октября совместно с американцами прошли на всей территории страны восходящего солнца, включая районы Хоккайдо — самой близкой точки к Курильским островам. А еще министерство обеспокоило тот факт, что организаторы так и не вывезли из Японии предназначенную для запуска ракет средней и меньшей дальности батарею наземного комплекса «Тифон» — ее разместили на военной базе США в Ивакуни.

«В связи с этим Россия сохраняет за собой право принять необходимые меры для обеспечения должного уровня своей безопасности», — рассказали в МИД РФ.

Такой жест Японии, которая еще недавно хотела заключить мирный договор с РФ, может создавать угрозы для национальной безопасности страны, поэтому Москва может принять меры, чтобы нарастить свой военный потенциал на Курильских островах, сообщил URA.RU руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, доктор исторических наук Валерий Кистанов. «Один из островов, где прошли японо-американские учения, — Хоккайдо.

Эту территорию можно назвать самой близкой к России точкой в Японии: расстояние до Курильских островов составляет семь километров, а до Сахалина — 43. Этот фактор дает основание беспокоиться о безопасности на Курилах», — объяснил эксперт.

Тот факт, что Япония не убирает «Тифон» из американской базы в Ивакуни, говорит о ее открытом желании следовать антироссийской позиции коллективного Запада, сохраняя свою зависимость от США, отметил Кистанов. Она хочет показать, что у нее есть возможность бросить вызов России, оставаясь главным союзников наших противников в Азии. «Да, кажется, что это противоречит недавнему заявлению нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о заключении мирного договора с Россией, но только на первый взгляд.

Дело в том, что она хочет решить вопрос „северных территорий“ — южной части Курил, но на своих условиях, то есть присвоить их себе, так как считает их „исконно японскими“, и закрепить это в документе. Учитывая этот факт, можно сказать, что отношение Японии к РФ не изменилось — оно осталось враждебным», — отметил специалист.

Такие обстоятельства вынуждают Россию усилить военное присутствие на Курильских островах, в том числе за счет проведения очередных учений, а еще — перебросить туда новое оружие. «Хотя сейчас военный потенциал Курильской гряды довольно высокий. Например, на одном из ее островов размещены береговые ракетные комплексы „Бастион“, которые могут поразить надводные корабли противника», — отметил эксперт.

Помимо России в доктринах Японии есть еще две страны, которые позиционируются как главная военная угроза — это Китай и Северная Корея, обратил внимание Кистанов. «Неслучайно японо-американские учения прошли и на острове Окинава, который находится относительно близко к Китаю. Основа затяжного конфликта КНР и страны восходящего солнца кроется в их спорах о принадлежности островов Сенкаку (находится под японским управлением — прим. ред.). А суть конфликта Японии и КНДР заключается в беспокойстве первой насчет растущего ядерного потенциала Северной Кореи», — рассказал Кистанов.

В связи с этим Россия может выстроить два двухсторонних диалога, чтобы сдержать нарастающую агрессию со стороны Японии: Москва — Пекин и Москва — Пхеньян. «Например, Россия и Китай могут усилить военно-морское взаимодействие даже в формате тех же учений в акватории Японского моря. Однако важно понимать, что РФ и КНР не представляют военный союз. Больше всего перспектив в этом вопросе у диалога РФ с КНДР, ведь у нас есть договор о стратегическом партнерстве (от 19 июня 2024 года — прим. ред.), предполагающий, в том числе военное сотрудничество в случае, если одна из сторон окажется в состоянии войны», — рассказал эксперт.

Усиленную агрессию Японии в адрес России отметил и военный эксперт Василий Дандыкин. «То, что она начала демонстрировать свои милитаристские амбиции, — заслуга США, ведь наибольшее число ее баз находится как раз в Японии. Их нередко пополняют новым вооружением. Это уже нарушает главные тезисы ее Конституции, согласно которым она имеет право только на оборону. Итоги Второй мировой войны ничему не научили Японию», — заявил специалист.