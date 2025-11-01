Водитель, который заблокировал десятки беспилотников, получил награду
Меликов поздравил храброго водителя, что помог отразить атаку БПЛА в Иркутской области
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью «За проявленное мужество» уроженца республики Шамиля Гамидова, который помог обезвредить около 30 беспилотников в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.
«Обезвредил около 30 дронов: Сергей Меликов наградил дагестанца, помогавшего отразить атаку беспилотников», — сообщили представители Администрации Главы РД в telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что истинные герои находятся рядом с нами в повседневной жизни.
«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных Сил», — сказал Меликов. Он также поздравил Шамиля в связи с получением заслуженной государственной награды.
Уроженец Сергокалинского района работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников, которые запускали из фуры для ударов по местному аэродрому, уточнила пресс-служба. Атака была совершена 1 июня.
БПЛА направлялись на аэродром военной части в поселке Средний Иркутской области с применением FPV-дронов. В ликвидации дронов приняли участие находившиеся в момент инцидента поблизости жители региона и водители большегрузов.
