Губернатор, уволивший *** чиновника, потребовал повысить культуру общения

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который из-за жесткого увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова оказался в центре скандала, поручил региональному правительству разработать документ о вежливом общении с жителями. Решение было принято им после жалобы женщины на грубость сотрудника областного министерства здравоохранения.

«Вопросы хамства не раз поднимались и обсуждались в стенах правительства Самарской области. Это очень сложно отрегулировать нормативно», — заявил глава региона во время совещания. Он поручил подготовить предложения, которые бы заставили сотрудников общаться с населением в более корректной и правильной форме. Трансляцию встречи вела администрация в ВКонтакте.

Федорищев подчеркнул, что если факты из жалобы подтвердятся, виновный сотрудник будет уволен. Также губернатор поручил администрации проанализировать действующие кодексы этики государственных служащих и внести предложения по их совершенствованию.

Он отметил, что жители оценивают власть не только по конкретным делам, но и по качеству общения чиновников с гражданами. Федорищев призвал глав муниципалитетов регулярно говорить с подчиненными о необходимости корректного поведения при работе с населением.

Ранее, в середине октября 2025 года, в социальных сетях распространилось видео, на котором Федорищев с нецензурной бранью объявляет главе Кинельского района Юрию Жидкову об отставке. Это произошло после инспекции муниципалитета, где были выявлены многочисленные нарушения и неудовлетворительная работа местных властей.