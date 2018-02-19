Трамп обвинил Россию в создании хаоса в США

07:33 19 февраля 2018 0

По словам Дональда Трампа, Москва преуспела в расколе Штатов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью «российского вмешательства» было создание хаоса и раскола в США. По его словам, Москва в этом преуспела. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!» — цитирует «Национальная служба новостей» слова Трампа.

Как отмечает Newinform.com, ранее в Белом доме причиной хаоса внутри страны называли сторонников демократической партии и ведущие СМИ. Министерство юстиции США обвинило 13 россиян и три компании по делу о вмешательстве в выборы американского президента 2016 года. Однако Трамп говорил, что заявления о сговоре его предвыборного штаба с российскими властями являются вымыслом. В то же время он подчеркнул, что никогда не отрицал возможности вмешательства Москвы в выборы.