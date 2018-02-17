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17 февраля 2018
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03:59  17 февраля 2018 0

«13 друзей Путина». Обвинение россиян во вмешательстве в американские выборы рассорило страны

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
США и Россия продолжают настаивать на своих версиях вмешательства в выборы американского президентаФото: depositphotos.com © URA.RU
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Власти США продолжают утверждать, что обвинения 13 граждан России во вмешательстве в выборы американского президента выдвинуты справедливо. Российская сторона опровергает причастность к политическим процессам в Соединенных Штатах, иронично называя обвинения «бредом» или «историей из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием „13 друзей Путина“».

По мнению спецпрокурора США Роберта Мюллера, обвиняемые россияне выдавали себя за американские организации, занимаясь планированием и координацией протестов в стране с июня 2016 года. Граждане РФ якобы притворялись активистами и создавали фейковые аккаунты в соцсетях, через которые и осуществляли протестную активность. И часть этих митингов, как утверждается, были связаны с предвыборной кампанией нынешнего президента Дональда Трампа:

«Обвиняемые и их сообщники также выдавали себя за американцев для контакта с многочисленными первичными группами, поддерживающими тогдашнего кандидата Трампа в неофициальном порядке», — считает Мюллер. Результатом таких действий, по его словам, стали протесты «Флорида за Трампа».

При этом, как говорится в обвинительном акте, в июле 2016 года россияне наняли человека, чтобы провести акцию против другого кандидата — Хилари Клинтон, а также организовали несколько митингов в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости».

Сам Дональд Трамп, комментируя обвинение в Twitter, заявил, что некая «антиамериканская кампания» была запущена Россией еще в 2014 году. «Задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло. Кампания Трампа не сделала ничего плохого — никакого сговора».

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, в свою очередь, заявил, что американская сторона намерена добиваться экстрадиции обвиняемых россиян. «Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества и экстрадиции», — приводит Life его слова.

Facebook после обнародования обвинительного акта поблагодарила власти за проделанную работу, окрестив приписываемые россиянам действия «атакой на демократию [США]» и «нарушением [американских] ценностей». пишет РИА «Новости».

«Мы благодарны правительству США за то, что оно предпринимает сейчас такие агрессивные действия против тех, кто злоупотреблял нашими услугами и эксплуатировал открытость наших демократических процессов», — подчеркнул вице-президент компании Джоэль Каплан, добавив, что число отвечающих за безопасность платформы сотрудников в 2018 году будет увеличено с 10 до 20 тысяч.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал выдвинутые Минюстом США обвинения «бредом» и «частью русофобской кампании и истерии», которые процветают в западном обществе.

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«Каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с ее огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенных в выборы? История прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием „13 друзей Путина“, наверное», — цитирует парламентария ТАСС.

Примерно этому же ранее удивилась официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав якобы имевшее место быть влияние на ход выборов президента США 13-ю россиянами абсурдом. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил, что доказательств «российского вмешательства» нет.

Попавший в список обвиняемых бизнесмен Евгений Пригожин весьма спокойно отнесся к произошедшему, лишь отметив, что власти США видят то, что хотят видеть. «Американцы — очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола, пусть видят», — приводит RT слова предпринимателя.

Обвинения в адрес России о якобы совершённом вмешательстве в выборы президента США уже звучат около года, напоминает «Газета Кемерова». Российская сторона неоднократно опровергала эту информацию, напоминая, что доказательств предоставлено не было.

Сергей Демин
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