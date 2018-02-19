15:51 19 февраля 2018 15

Выборы президента продлили жизнь екатеринбургской телебашне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Запланированный ранее на 23 февраля снос Екатеринбургской телебашни методом направленного взрыва перенесен на неопределенный срок в связи с указанием, поступившим из администрации президента РФ.

Как сообщил «URA.RU» источник в областных структурах власти, запрет проводить работы до дня выборов президента РФ был ожидаем. Он напомнил, что ранее все свердловские политики, руководители региональных и муниципальных органов власти получили распоряжение отложить обсуждение конфликтных и спорных вопросов на послевыборный период.

Как ранее сообщало «URA.RU», перенос работ стал неожиданностью. Сегодня утром руководителям екатеринбургского метрополитена было отправлено письмо о необходимости приостановить работу 23 февраля с 11.00 до 13.00 в связи со сносом телебашни. Однако спустя короткое время представителям «подземки» пришло новое письмо о том, что снос переносится на «неопределенный срок».