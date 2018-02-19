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Главные новости Челябинской области
12:43  19 февраля 2018 14

Следователи заявили о семи воспитанниках челябинского детдома, пострадавших от педофилов

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Один подозреваемый уже арестованФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области официально подтвердило информацию о начале расследования уголовного дела против педофилов, насиловавших воспитанников детского дома. На данный момент пострадавшими признаны семь несовершеннолетних мальчишек в возрасте до 14 лет.

«В результате безотлагательно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По ходатайству следователя СК, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — сообщает пресс-служба челябинского СУ СКР. Кроме того, в ведомстве отмечают, что в отношении сотрудников детдома возбуждено дело по статье «Халатность».

О страданиях воспитанников детского дома стало известно со слов сирот, попавших в приемные семьи. Спустя несколько месяцев после выхода из учреждения они независимо друг от друга рассказали о том, как воспитатели давали их на время различным мужчинам. Чаще других упоминался некий «дядя Сережа», водивший их на рыбалку. Следователи воздерживались от комментариев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов, напоминает «Национальная служба новостей». Такое наказание будет устанавливаться в том случае, если действия преступника повлекли за собой тяжкие последствия.

Игорь Чукреев
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