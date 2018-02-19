13:08 19 февраля 2018 10

В планах губернатора посещение Урая, Радужного, Нижневартовска и Мегиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова уезжает в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз турне главы региона продлится целую неделю. Планируются разговоры с главами сразу нескольких югорских муниципалитетов: Междуреченский, Урай, Радужный, Нижневартовск, Мегион. Об этом 19 февраля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам заместителя директора департамента общественных и внешних связей Галины Липатовой, в понедельник, 19 февраля, глава региона отправится в поселок Междуреченский, где посетит завод по переработке дикоросов и крестьянско-фермерское хозяйство по переработке молока. В завершении рабочего дня Наталья Комарова встретится с главой муниципалитета Светланой Колпаковой, а также посетит гражданский форум.

Во вторник, 20 февраля, губернатор посетит Урай, где встретится с мэром Анатолием Ивановым, посетит нефтесервисное предприятие «Урай НПО-сервис», а также примет участие в рабочем совещании по формированию интерактивной карты промышленности региона.

Галина Липатова добавила, что рабочее турне губернатора продлится до конца недели. 21 февраля запланирована поездка в Радужный, 22 февраля -в Нижневартовск, 23 февраля — в Мегион.

Напомним, 2018 год губернатор ХМАО начал с масштабных рабочих поездок по всему региону, большинство глав уже отчитались о положении дел в их муниципалитетах.