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15 февраля 2018
13:08  19 февраля 2018 10

Комарова продолжает ревизию муниципалитетов ХМАО. С отчетами перед губернатором выступят сразу пять югорских мэров

Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, комарова наталья
В планах губернатора посещение Урая, Радужного, Нижневартовска и МегионаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова уезжает в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз турне главы региона продлится целую неделю. Планируются разговоры с главами сразу нескольких югорских муниципалитетов: Междуреченский, Урай, Радужный, Нижневартовск, Мегион. Об этом 19 февраля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам заместителя директора департамента общественных и внешних связей Галины Липатовой, в понедельник, 19 февраля, глава региона отправится в поселок Междуреченский, где посетит завод по переработке дикоросов и крестьянско-фермерское хозяйство по переработке молока. В завершении рабочего дня Наталья Комарова встретится с главой муниципалитета Светланой Колпаковой, а также посетит гражданский форум.

Во вторник, 20 февраля, губернатор посетит Урай, где встретится с мэром Анатолием Ивановым, посетит нефтесервисное предприятие «Урай НПО-сервис», а также примет участие в рабочем совещании по формированию интерактивной карты промышленности региона.

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Галина Липатова добавила, что рабочее турне губернатора продлится до конца недели. 21 февраля запланирована поездка в Радужный, 22 февраля -в Нижневартовск, 23 февраля — в Мегион.

Напомним, 2018 год губернатор ХМАО начал с масштабных рабочих поездок по всему региону, большинство глав уже отчитались о положении дел в их муниципалитетах.

Игорь Волосин
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