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Главные новости Югры
13:04  05 февраля 2018 3

Губернатор Комарова на неделю покинет Ханты-Мансийск. Югорские главы опасаются масштабной ревизии

Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с главой города Вадимом Шуваловым. Сургут, комарова наталья
В рамках рабочей программы губернатор дважды посетит СургутФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова собирается в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз в программе ее визита серьезные разговоры с мэрами сразу в шести муниципалитетах. Об этом 5 февраля «URA RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Планируется, что недельное турне глава региона начнет с Югорска 6 февраля. Далее по плану Советский район — 7 февраля, Сургут, где состоится форум «Нефтяная столица», — 8 февраля, а также Сургутский район — 9-го числа.

В конце рабочей недели, 10 февраля, губернатор еще раз посетит Сургут, 11 февраля отправится в Нефтеюганск, а 12-го числа закончит недельную выездную программу в Пыть-Яхе.

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Как уже сообщало «URA.RU», рабочее турне Натальи Комаровой направлено на выявление новых лидеров общественного мнения. На них власти ХМАО будут опираться в своей работе. Но представители элитарных групп говорят о другой возможной подоплеке — масштабной ревизии состояния дел на местах. Стоит отметить, что часть муниципалитетов губернатор уже посетила, например, 22 января состоялся разговор с главой Сургута Вадимом Шуваловым.

Игорь Волосин
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