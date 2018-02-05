Губернатор Югры Наталья Комарова собирается в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз в программе ее визита серьезные разговоры с мэрами сразу в шести муниципалитетах. Об этом 5 февраля «URA RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Планируется, что недельное турне глава региона начнет с Югорска 6 февраля. Далее по плану Советский район — 7 февраля, Сургут, где состоится форум «Нефтяная столица», — 8 февраля, а также Сургутский район — 9-го числа.
В конце рабочей недели, 10 февраля, губернатор еще раз посетит Сургут, 11 февраля отправится в Нефтеюганск, а 12-го числа закончит недельную выездную программу в Пыть-Яхе.
Как уже сообщало «URA.RU», рабочее турне Натальи Комаровой направлено на выявление новых лидеров общественного мнения. На них власти ХМАО будут опираться в своей работе. Но представители элитарных групп говорят о другой возможной подоплеке — масштабной ревизии состояния дел на местах. Стоит отметить, что часть муниципалитетов губернатор уже посетила, например, 22 января состоялся разговор с главой Сургута Вадимом Шуваловым.