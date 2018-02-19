Уральская прокуратура выясняет, имел ли второй пилот разбившегося Ан-148 диплом летчика

13:31 19 февраля 2018 2

Прокуратура пока не может сказать, был ли Гамбарян летчиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продолжается проверка Уральской транспортной прокуратурой в «ЧелАвиа», где в 2013 году на курсах переподготовки 10 месяцев учился второй пилот разбившегося в Подмосковье Ан-148 Сергей Гамбарян. По одной из версий, Гамбарян не имел летного образования, то есть не оканчивал летного училища, а челябинские курсы — это весь его ресурс.

«До сих проверка не закончена, мы пока не можем сказать, имел ли второй пилот Ан-148 диплом летчика», — сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в прокуратуре.

По его словам, ведется постоянная работа по выявлению недействительных или откровенно поддельных дипломов об образовании в сфере авиационного и железнодорожного транспорта. В последнее время такие документы не выявлялись, но в качестве примера можно привести несколько громких случаев. Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» в отношении директора авиационного технического колледжа в Троицке Челябинской области. На базе Троицка пилоты различных российских авиакомпаний должны были проходить переподготовку. Однако, как выяснилось, летчики в Троицк даже не приезжали. Им ставили отметки о прохождении курсов повышения квалификации и высылали документ. Был суд, директора колледжа приговорили, правда он тут же попал под амнистию.

Ранее скандал разразился в летном училище в Бугуруслане. Были отозваны дипломы 78 летчиков, окончивших это учебное заведение. Выяснилось, что пилоты не имели практической летной подготовки. Из-за отсутствия керосина в училище они не отлетали положенные часы, однако в дипломы отметки за полеты получили. К тому времени некоторые из этих выпускников уже успели устроиться на работу в авиакомпании. В сургутском аэропорту был выявлен авиадиспетчер Андрей Рудалев, который отработал в «Когалымавиа» четыре года, и только тогда выяснилось, что специального образования у него нет. Диплом Киевского национального авиационного университета он купил где-то на Украине.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что самолет Ан-148 разбился в Московской области 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате крушения погиб 71 человек. «Федеральное агентство новостей» провело собственное расследование и выяснило, что Сергей Гамбарян не имел специального летного образования.