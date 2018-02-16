«Сейчас у пилотов будут массово отзывать челябинские лицензии»

18:26 16 февраля 2018 1

Сергей Гамбарян получил права пилота в Челябинске Сергей Гамбарян «ВКонтакте»

Надзорные ведомства будут проверять учебно-тренировочный центр «Челавиа», где проходил подготовку второй пилот разбившегося Ан-148 Сергей Гамбарян. Авиакатастрофа совпала с судами: выпускники центра и ранее имели проблемы с Росавиацией. После авиакатастрофы эти выпускники опасаются, что правоохранительные органы воспользуются трагедией, раз и навсегда запретив полеты тем, кто проходил подготовку в Челябинске.

Москвич Сергей Гамбарян, сын пилота, раньше работал бортпроводником, но мечтал сидеть за штурвалом самолета. В учебном центре «ЧелАвиа» он проходил практику, где и получил свидетельство пилота. Все это было в 2013 году, когда у центра был сертификат, выданный Росавиацией.

Но в августе 2016 год срок действия лицензии закончился, новый сертификат не выдали. 28 июля 2017 года Росавиация издала приказ, аннулирующий свидетельства пилотов у 30 выпускников центра, проходивших обучение в 2016 году. С тех пор пилоты судятся с Росавиацией, 3 марта будет очередное заседание. Еще примерно 300 пилотов, проходивших обучение в Челябинске с 2012 по 2015 годы, имеют на руках свидетельства. Кстати, когда учился Гамбарян, у центра уже были проблемы.

Самолеты «ЧелАвиа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вакханалия происходила между Росавиацией и учебным центром. Гамбарян шел на работу и не знал, будет он завтра работать или нет», — рассказал «URA.RU» директор Челябинского летного училища, созданного на базе «ЧелАвиа» и закрытого в 2014 году, Александр Матусевич.

Поводом для отзыва свидетельств стали заявления СК РФ и Росавиации о том, что выявлено свыше 400 подложных летных свидетельств, в том числе якобы выданных коммерческими центрами. Проверку начали после авиакатастрофы в Казани, когда выяснилось, что у пилота разбившегося лайнера было поддельное удостоверение. Но по итогам проверки стали отзывать подлинные свидетельства, полученные в коммерческих авиацентрах. В список попал и центр «ЧелАвиа». Но так как внятных претензий не прозвучало, в Челябинске уверены, что это происки конкурентов — тех центров, у которых сложностей с лицензированием не было.

Один из тех, кто судится за свои права, полученные в Челябинске — житель Екатеринбурга Павел Семченко. Именно он вступился за Сергея Гамбаряна, когда в СМИ появились сообщения, что второй пилот самолета, потерпевшего крушение под Москвой, не имел должной летной подготовки и профильного высшего образования. В разговоре с «URA.RU», отстаивая честь Гамбаряна, он просит обратить внимание на командира экипажа — первого пилота Валерия Губанова.

Павел Семченко борется за свои права и честь погибшего пилота «Фейсбук» Павел Семченко

«Губанов закончил военное училище, и, чтобы работать в гражданской авиации, должен был пройти переподготовку. Как говорят летчики, „перевернуться“. Он „перевернулся“ в 2011 году, — поясняет Семченко. — В Ульяновском училище. Тогда это можно было сделать за две недели, за 250 тысяч рублей. Даже без полетов. В Челябинске была настоящая подготовка, с полетами. Такую прошел я, такую же прошел Сергей Гамбарян».

По его словам, существует документ, подписанный руководителем Росавиации Александром Нерадько 22 декабря 2014 года — очередной акт проверки лиц из числа авиаперсонала гражданской авиации. В этом списке и Сергей Гамбарян, к которому не было никаких претензий. На момент катастрофы у Гамбаряна было 812 часов налета.

«Я опасаюсь, что эта трагедия повлияет на решение суда, — говорит Семченко. — Один из проверяющих уже как-то сказал: мол, отозвали у „ЧелАвиа“ сертификат, так и самолеты перестали падать. Хотя к тому времени никаких инцидентов с выпускниками не было. И может случиться так, что будут отзывать свидетельства у всех».

Один из выпускников, действующий пилот, на условиях анонимности сообщил «URA.RU», что опасается за свою карьеру: «Нас и так на работу берут неохотно и пытаются при случае уволить!».

Лишение свидетельства не грозит только одному выпускнику, получившему награду из рук президента РФ Владимира Путина за обеспечение безопасности воздушного судна, чье имя не называют», — говорит «URA.RU» один из выпускников.

По информации «URA.RU» центр «ЧелАвиа», где проходил подготовку Сергей Гамбарян, будет проверять Уральская транспортная прокуратура. В пресс-службе прокуратуры эту информацию не комментируют, ссылаясь на то, что заявление должна сделать Генпрокуратура РФ. Такую же проверку проведут в учебном центре Ульяновского училища, конкурента «ЧелАвиа», где проходил переподготовку командир экипажа Валерий Губанов.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из московского аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в районе деревни Аргуново 11 февраля, в воскресенье. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.