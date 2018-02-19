Депутат Госдумы оказался под ударом из-за скандала с курганскими учителями

Руководитель социальной платформы партии «Единая Россия» Вадим Мироненко заявил о давлении на депутата Госдумы Александра Ильтякова после того, как тот поднял вопрос о нарушениях, связанных с выплатами учителям в Курганской области. Каким образом локальная проблема стала скандалом федерального уровня, обсудили на круглом столе в областном департаменте образования и науки, передает корреспондент «URA.RU».
Александр Ильтяков считает, что недоработки были допущены региональным департаментом образования и зауральскими депутатами, которые при отмене стопроцентной платы льгот недостаточно активно проводили разъяснительную работу. «Мы вопрос с контроля не снимаем», — отметил депутат. Он добавил, что приехавший в регион Вадим Мироненко готов рассказать о проблемах «на самом верху». Тот, в свою очередь, заявил, что «нашлись определенные силы», которые обвинили Ильтякова в том, что он «выносит сор из региональной избы». Мироненко выразил уверенность, что в таких ситуациях важен конструктивный диалог, а не «поиски ведьм».
В то же время и. о. руководителя областного департамента образования Герман Хмелев подчеркнул, что указы президента, касающиеся зарплат учителей, выполняются в полной мере, однако «есть небольшие шероховатости». Вопрос с претензиями педагогов из Звериноголовского района, по его словам, будет решен уже к концу недели.
«Наши учителя не хуже, чем на Ямале, они не должны получать меньше», — отметил Ильтяков. С проблемой несправедливости доходов педагогов согласился и Мироненко, который рассказал, что учителей из Московской области «высасывает» столица, где зарплаты намного ниже. Он заявил, что считает прежнюю систему оплаты с единой тарифной сеткой для всей страны более справедливой.
Все проблемы, которые учителя и директора школ озвучили на встрече, депутаты пообещали передать руководству. Их решением займутся незамедлительно.