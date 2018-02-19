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Главные новости Пермского края
17:08  19 февраля 2018 6

В Перми сожгли чучело информатора WADA Родченкова. ФОТО

«Родченков» сгорел в пермском лесуФото: НТВ
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Пермские болельщики на Масленицу сожгли чучело информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Таким образом организаторы акции решили символично избавиться от негатива, который обрушился на российских спортсменов с его подачи.

«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — рассказали инициаторы сожжения агентству РИА «Новости». Чучело с изображением Родченкова и надписью «WADA» сгорело в воскресенье в городском лесу Перми.

Напомним, в 2015 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал из России и заявил американским журналистам, что к ОИ-2014 в России была создана допинговая программа. В ноябре прошлого года стало известно, что Родченков передал МОК новые данные о допинге в российском спорте, сообщала «Национальная служба новостей». Между тем президент Владимир Путин ранее назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта. «Да, это ошибка тех людей и структур, которые просто его туда (в российский спорт — ред.) привели», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

Сейчас информатор WADA скрывается от российского правосудия в США, в России против него возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями. В начале нынешнего года Следственный комитет РФ нашел новые доказательства, которые опровергают слова Родченкова о подмене допинг-проб россиян на Олимпиаде в Сочи, сообщало РАПСИ.

Дарья Корчак
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