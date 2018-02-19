В Перми сожгли чучело информатора WADA Родченкова. ФОТО

Пермские болельщики на Масленицу сожгли чучело информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Таким образом организаторы акции решили символично избавиться от негатива, который обрушился на российских спортсменов с его подачи.
«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — рассказали инициаторы сожжения агентству РИА «Новости». Чучело с изображением Родченкова и надписью «WADA» сгорело в воскресенье в городском лесу Перми.
Напомним, в 2015 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал из России и заявил американским журналистам, что к ОИ-2014 в России была создана допинговая программа. В ноябре прошлого года стало известно, что Родченков передал МОК новые данные о допинге в российском спорте, сообщала «Национальная служба новостей». Между тем президент Владимир Путин ранее назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта. «Да, это ошибка тех людей и структур, которые просто его туда (в российский спорт — ред.) привели», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».
Сейчас информатор WADA скрывается от российского правосудия в США, в России против него возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями. В начале нынешнего года Следственный комитет РФ нашел новые доказательства, которые опровергают слова Родченкова о подмене допинг-проб россиян на Олимпиаде в Сочи, сообщало РАПСИ.