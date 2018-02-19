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Главные новости Тюменской области
17:43  19 февраля 2018 3

В Тюмени ограбили штаб Ксении Собчак. ФОТО

Открытие штаба Ксении Собчак. Тюмень. , тюмень, штаб собчак
Яркий баннер провисел в центре города меньше двух месяцевФото: Екатерина Христозова © URA.RU

Тюменский предвыборный штаб Ксении Собчак остался без вывески. Яркий баннер около офисного здания в центре города неизвестные похитили сегодня ночью.

Как рассказал координатор штаба Антон Михальчук в беседе с «URA.RU», в полицию он не обращался. «Не так уж дорого стоит этот баннер, чтобы заявление о пропаже писать. Лишняя трата времени. Повесим новый», — сообщил он.

Михальчук предположил, что баннер унесли участники масленичных гуляний, которые 18 февраля проходили по всей Тюмени. «Думаю, вчерашний праздник кому-то руки немножко развязал. Радует, что людям понадобился баннер Ксении Анатольевны, он красивый, яркий. Видно, что его не содрали, а аккуратно срезали. Вряд ли другие кандидаты могут похвастаться тем, что их агитационные материалы не просто расходятся влет, но еще их крадут под покровом ночи», — прокомментировал координатор штаба.

Напомним, что штаб Собчак в Тюмени официально начал свою работу 22 декабря. Он располагается в бизнес-центре на одной из главных улиц города — улице Республики.

Дарья Казакова
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