Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов приедет в Пермь. Как стало известно «URA.RU», бизнесмен намерен пообщаться с рядовыми нефтяниками.
Во вторник, 20 февраля, Пермский край посетит президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Бизнесмен побывает на юге Прикамья (в Чернушке), встретится в Перми с трудовым коллективом нефтяников и губернатором Максимом Решетниковым.
В пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» факт визита президента компании подтвердили. В последний раз Вагит Алекперов приезжал в Пермь в ноябре прошлого года. Тогда был подписан протокол о взаимодействии Пермского края и «ЛУКОЙЛа» на 2018 год. В частности, нефтяники выразили готовность провести газ и воду в отдаленные поселки Прикамья, поставить горюче-смазочные материалы сельскохозяйственным производителям и принять участие в восстановлении популяции ценных видов рыб.
В последнее время имя Вагита Алекперова довольно часто упоминается в медиа — нефтяник наряду с другими бизнесменами и чиновниками был включен в так называемый «кремлевский доклад» (более 200 имен) американского Минфина.