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Главные новости Пермского края
17:46  19 февраля 2018 0

Президент «ЛУКОЙЛа» собрался в Пермский край, которому пообещал ценных рыб

Форум Сочи -2014. Круглый стол по ТЭК, Алекперов Вагит
Вагит Алекперов хочет пообщаться с пермскими нефтяникамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов приедет в Пермь. Как стало известно «URA.RU», бизнесмен намерен пообщаться с рядовыми нефтяниками.

Во вторник, 20 февраля, Пермский край посетит президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Бизнесмен побывает на юге Прикамья (в Чернушке), встретится в Перми с трудовым коллективом нефтяников и губернатором Максимом Решетниковым.

В пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» факт визита президента компании подтвердили. В последний раз Вагит Алекперов приезжал в Пермь в ноябре прошлого года. Тогда был подписан протокол о взаимодействии Пермского края и «ЛУКОЙЛа» на 2018 год. В частности, нефтяники выразили готовность провести газ и воду в отдаленные поселки Прикамья, поставить горюче-смазочные материалы сельскохозяйственным производителям и принять участие в восстановлении популяции ценных видов рыб.

В последнее время имя Вагита Алекперова довольно часто упоминается в медиа — нефтяник наряду с другими бизнесменами и чиновниками был включен в так называемый «кремлевский доклад» (более 200 имен) американского Минфина.

Стефан Савелли
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