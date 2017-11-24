Нефтяники помогут Пермскому краю восстановить популяцию рыб

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приехал в Пермь и пообещал региону помощь в проведении газа в отдаленные поселки, а также в восстановлении популяций ценных видов рыб.
Алекперов и губернатор Максим Решетников подписали протокол о взаимодействии Пермского края и «ЛУКОЙЛа» на 2018 год. Планируется, что нефтяной гигант вложится в крупные инвестпроекты региона. Например, поможет провести газ и воду в отдаленные поселки края, поставит горюче-смазочные материалы сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также поучаствует в восстановлении популяции ценных видов рыб в водоемах рыбохозяйственного значения.
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» будет обеспечивать Пермский край битумными материалами нового поколения, в том числе, полимерно-битумными вяжущими и битумными эмульсиями. Компания и региональные специалисты займутся совместными разработками и испытаниями инновационных битумных материалов на объектах строительства и ремонта автомобильных дорог Прикамья.